Ущерб от протестов против роста стоимости жизни, прошедших во Франции 17 и 18 октября, может составить 207 миллионов евро.

Как передает Day.Az, об этом 19 ноября заявила французская федерация страховщиков France Assureurs.

По словам президента организации Флоранс Люстман, столь значительный ущерб был зафиксирован с учетом непродолжительности протестных акций. За два дня федерация получила 5 280 заявлений о страховых случаях, связанных с беспорядками по всей стране.

В France Assureurs отметили, что масштабы ущерба сопоставимы с последствиями беспорядков 2005 года и протестного движения "желтых жилетов" в 2018-2019 годах, хотя те продолжались несколько недель или месяцев.

Около 95% общей суммы ущерба приходится на имущество предприятий - примерно 198 миллионов евро. Ущерб личному имуществу оценивается в 3,5 миллиона евро, а повреждения автомобилей могут обойтись в 6 миллионов евро.

При этом федерация предупредила, что первоначальные оценки могут измениться по мере рассмотрения заявлений и проведения экспертной оценки нанесенного ущерба.