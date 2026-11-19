https://news.day.az/sport/1875653.html На обновленном стадионе в Ханкенди состоялся первый матч - ФОТО На Ханкендинском стадионе после капитальной реконструкции состоялся первый официальный матч. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в VIII туре I Лиги "Ханкенди" принимал "Карван-Евлах". Встреча завершилась победой евлахского клуба со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме.
На обновленном стадионе в Ханкенди состоялся первый матч - ФОТО
На Ханкендинском стадионе после капитальной реконструкции состоялся первый официальный матч.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в VIII туре I Лиги "Ханкенди" принимал "Карван-Евлах".
Встреча завершилась победой евлахского клуба со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме. Ибрагим Алиев открыл счет на 67-й минуте, а окончательную точку через 10 минут поставил Оби Джон Оньека.
Доведя количество очков до 16 благодаря этой победе, гости поднялись на второе место в таблице. Команда же хозяев поля с 6 очками занимает 7-ю строчку.
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