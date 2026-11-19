На Ханкендинском стадионе после капитальной реконструкции состоялся первый официальный матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в VIII туре I Лиги "Ханкенди" принимал "Карван-Евлах".

Встреча завершилась победой евлахского клуба со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме. Ибрагим Алиев открыл счет на 67-й минуте, а окончательную точку через 10 минут поставил Оби Джон Оньека.

Доведя количество очков до 16 благодаря этой победе, гости поднялись на второе место в таблице. Команда же хозяев поля с 6 очками занимает 7-ю строчку.