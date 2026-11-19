Представители Франции, Германии и Великобритании обсуждают возможность проведения встречи с российской стороной.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, несколько дней назад советник по национальной безопасности одной из этих трех стран провел переговоры с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым, передает Day.Az.

В ходе беседы обсуждалась организация возможной встречи, местом проведения которой Ушаков предложил Москву.

19 ноября Владимир Путин также подтвердил, что европейские представители получили приглашение посетить российскую столицу.

По словам российского лидера, Москва заинтересована в том, чтобы прояснить позицию европейских стран относительно мирных переговоров по Украине.