Военная операция против Ирана неизбежна - Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о неизбежности военной операции против Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление главы израильского правительства на совещании по вопросам безопасности.
В свою очередь, высокопоставленный офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что израильская армия и Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уже разработали и согласовали совместные планы проведения операции.
По его словам, вопрос заключается не в том, состоится ли операция, а в том, когда именно она начнется.
Израиль и США ожидают решения президента США Дональда Трампа, который должен определить подходящее время для проведения операции.
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