Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о неизбежности военной операции против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление главы израильского правительства на совещании по вопросам безопасности.

В свою очередь, высокопоставленный офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что израильская армия и Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уже разработали и согласовали совместные планы проведения операции.

По его словам, вопрос заключается не в том, состоится ли операция, а в том, когда именно она начнется.

Израиль и США ожидают решения президента США Дональда Трампа, который должен определить подходящее время для проведения операции.