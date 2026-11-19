При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и министерства культуры Азербайджана, а также при организации Candlelight Baku в Международном центре мугама состоялся проект-концерт "Посол культуры" известного исполнителя на кяманче, обладателя медали "Терегги" Имамъяра Гасанова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечалось, что была выражена особая признательность Государственному комитету по работе с диаспорой и министерству культуры за поддержку, оказанную в реализации проекта. Подчеркнута значимость поддержки в пропаганде нашего национального музыкального наследия и вовлечении азербайджанских деятелей искусства, работающих за рубежом, в культурную жизнь страны.

На творческом вечере, организованном при свечах, в исполнении Имамъяра Гасанова были представлены богатство азербайджанской национальной музыки, самобытность искусства игры на кяманче и его синтез с различными музыкальными жанрами. Концерт был встречен зрителями с большим интересом и аплодисментами.

Имамъяр Гасанов, на протяжении многих лет проживающий в США, в 2012-2018 годах работал музыкальным директором Всемирного музыкального фестиваля в Сан-Франциско. В 2013 и 2019 годах он вел преподавательскую и лекторскую деятельность на кафедре музыки престижного Стэнфордского университета США, обучая азербайджанской музыке. Принимал участие в международных музыкальных фестивалях и концертных программах, а также проводил мастер-классы в различных странах мира, ведя деятельность по популяризации азербайджанской национальной музыки и искусства исполнения на кяманче. Сочетая в своем творчестве традиционный азербайджанский мугам, народную музыку и элементы западной классической музыки, он известен своим неповторимым стилем "KamanYar". Исполнитель, ставший в 1996 году победителем конкурса "Мы ищем таланты", в 2022 году был награжден медалью Азербайджанской Республики "Терегги". Представленный им в 2024 году альбом "Sounds of Azerbaijan" был удостоен двух золотых медалей на международном конкурсе "Global Music Awards" в категориях "Мировая музыка" и "Дуэт".

Напомним, что Имамъяр Гасанов в 2022 году выступил инициатором реализованного в Шуше при совместной поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и Управления государственного заповедника города Шуша "Проекта Шуша - Победа". В рамках проекта в исполнении Имамъяра Гасанова были представлены произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Васифа Адыгезалова, а также народные музыкальные композиции.