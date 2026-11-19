https://news.day.az/politics/1875671.html Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ 19 ноября в городе Аваза в Туркменистане состоялось заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса Азербайджана. Отмечено, что в заседании приняла участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ
19 ноября в городе Аваза в Туркменистане состоялось заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса Азербайджана.
Отмечено, что в заседании приняла участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
На заседании был рассмотрен ряд организационных вопросов и приняты соответствующие решения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре