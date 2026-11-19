19 ноября в городе Аваза в Туркменистане состоялось заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса Азербайджана.

Отмечено, что в заседании приняла участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

На заседании был рассмотрен ряд организационных вопросов и приняты соответствующие решения.