https://news.day.az/azerinews/1875673.html Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Vyetnama səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında noyabrın 19-da Vyetnam Sosialist Respublikasına rəsmi səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib: "Prezident İlham Əliyev Vyetnamda rəsmi səfərdədir".
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Vyetnama səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında noyabrın 19-da Vyetnam Sosialist Respublikasına rəsmi səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib:
"Prezident İlham Əliyev Vyetnamda rəsmi səfərdədir".
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