Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянский ресурс Armenian Military Portal опубликовал то, что в приличных столицах называют списком целей. Военные объекты. Оборонные заводы. Транспортные и логистические узлы. Нефтяная и энергетическая инфраструктура Азербайджана. Доставлять все это по адресу авторы поручили двум беспилотникам компании Davaro, "Вишапу-1" и "Вишапу-2", а сам перечень подали как инструмент "стратегического сдерживания".

Пятнадцатью месяцами раньше, 8 августа 2025 года, в Вашингтоне был парафирован текст мирного договора, статья III которого обязывает стороны воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения. Ереван выбрал, каким голосом говорить с Баку. Двумя сразу.

Сначала о том, в чем армянская сторона права. Проект бюджета на 2027 год дает Министерству обороны около 616 миллиардов драмов, примерно 1,71 миллиарда долларов, и министр финансов Ваге Ованнисян сам назвал рост к 2026 году - 9,5 процента. Цифра все же ниже 2025-го, когда армия получила 664,6 миллиарда. Формально придраться не к чему: суверенное государство тратит на оборону сколько считает нужным.

Любопытна оговорка того же Ованнисяна, что строка Минобороны не охватывает всех государственных расходов на оборону и безопасность, то есть полную сумму, которую страна тратит на армию и все, что к ней прилагается, в Ереване предпочитают не сводить в одну колонку, оставляя внешнему наблюдателю складывать ее по кускам.

По данным армянских СМИ, за 2023-2025 годы правительство подписало с национальными оборонными предприятиями контракты примерно на 450 миллионов долларов, и значительная часть ушла на беспилотники. Davaro в этой истории фигура с биографией. Директор компании еще в 2020 году подтвердил, что ей передавали на изучение израильские беспилотники; голландские аналитики Oryx позже показали, что модель DEV-3 сделана по лекалам израильского Harop, а другая разработка повторяет турецкий Kargu.

Осенью 2025-го Davaro представила Dragonfly 3, который израильская деловая пресса назвала практически точной копией того же Harop. Через четыре месяца компания выпустила заявление, что работает "исключительно на основе собственных технологических решений". Теперь на снимках "Вишапов" специалисты узнают силуэт иранского Shahed. Конструкторское бюро с "безупречным вкусом" к чужим чертежам. Сходство силуэта еще не доказывает передачу технологий, и утверждать больше, чем видно на фотографиях, я не стану. Подтвержденных данных о дальности и боевой нагрузке этих двух машин нет.

Название тоже говорящее. Слово "вишап" армянский язык когда-то взял у иранских соседей, в авестийском "Visapa" означает существо с ядовитой влагой. Каменные драконьи стелы, вишапакары, до сих пор стоят в армянском высокогорье у родников. Пока совпадают имя и силуэт. Зато намерения видны без экспертизы.

На выставке ArmHiTec в Ереване весной 2022 года представитель Davaro Армен Енокян объяснял местным журналистам, что ударные модели компании предназначены для поражения вражеских аэродромов и складов вооружений, "в основном стационарных целей". Нефтеперерабатывающий завод, если подумать, тоже стационарен.

Тем, кто в Ереване считает разговоры о нефтяных объектах игрой ума, полезно перечитать хронику 14 сентября 2019 года. В четыре утра беспилотники и крылатые ракеты ударили по Абкайку, крупнейшему в мире комплексу подготовки нефти, и по месторождению Хурайс. Хуситы говорили о десяти дронах, саудовское Минобороны насчитало 25 аппаратов и ракет иранского происхождения. Добыча королевства за одно утро упала на 5,7 миллиона баррелей в сутки, больше половины национальной и около пяти процентов мировой, и аналитики Bloomberg назвали это крупнейшим единовременным сбоем в истории нефтяного рынка. Батареи Patriot, купленные за миллиарды, удар не остановили.

Урок Абкайка, который в Ереване упорно не желают выучить, состоит в том, что атака на энергетику мирового значения мгновенно выводит конфликт за пределы двух столиц и делает инициатора личной проблемой каждого импортера (от европейских министерств энергетики до трейдеров в Сингапуре), а вовсе не героем местного сдерживания. Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан мощностью около миллиона баррелей в сутки несет нефть Азери-Чираг-Гюнешли и транзитную казахстанскую нефть. Удар по нему пришелся бы по карману европейского потребителя раньше, чем по азербайджанскому бюджету.

Армения этот урок уже проходила. 6 октября 2020 года около девяти вечера, по данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, армянские ракеты были выпущены по участку нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, проходящему через Евлахский район, примерно в пятидесяти километрах от тогдашней линии фронта и далеко за пределами любой зоны боевых действий. Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что кассетные боеприпасы упали в десяти метрах от трубы и оставили вокруг более трехсот фрагментов. Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян в тот же день назвала азербайджанское заявление "наглой ложью". Шесть лет спустя армянский военный портал открыто обсуждает именно то, чего, по версии Степанян, не было и быть не могло.

Здесь стоит одна юридическая тонкость, которую в армянском МИД наверняка знают. Парафирование по статье 10 Венской конвенции о праве международных договоров лишь удостоверяет аутентичность текста, а обязательство не лишать договор его объекта и цели, согласно статье 18, возникает только с подписанием. Юридически Армения сегодня ничем не связана. Политически она сама согласовала формулировку о запрете угрозы силой, ее подпись в этом смысле уже стоит, только чернилами переговорщиков, и каждая подобная публикация на армянских военных ресурсах стирает эти чернила быстрее, чем дипломаты в обеих столицах успевают их обвести.

Экономика этой угрозы проста, хотя цифры расходятся. Западная пресса долго называла цену Shahed-136 в 20 тысяч долларов. Утекшие в 2024 году документы по заводу в российской Алабуге показывают контрактные 193 тысячи за штуку при заказе шести тысяч и плановые 48,8 тысячи при полной локализации. Я верю документам: их подлинность официально не подтверждена, однако перед нами цифры из торга о реальных деньгах, а не оценка на глаз. При любом варианте дрон в разы дешевле ракеты-перехватчика. Ставка Еревана сделана на эту арифметику.

Внутри Армении у этой картинки свой покупатель. Пашинян годами продает обществу мир, а реваншисты продают ему горящие резервуары соседа. Правительство, которое мгновенно отвечает на каждое слово из Баку, обязано публично отмежеваться от перечня армянского портала.

Позиция официального Баку от этого не меняется ни на миллиметр. Мир будет подписан тогда, когда из армянской Конституции уйдут территориальные претензии, а армянские военные сайты перестанут рисовать прицелы на чужих нефтяных терминалах. Азербайджан будет строить противовоздушную оборону под реальные угрозы, а не под пресс-релизы, и запоминать каждую публикацию.

Если хотя бы один "Вишап" долетит до азербайджанской трубы, ответ Баку будет убийственным для армянской армии и разрушительным для всего военного проекта, который Ереван собирал шесть лет. Соотношение сил известно заранее. На оборону и национальную безопасность Азербайджан закладывает в бюджет 2027 года 8,82 миллиарда манатов, около 5,19 миллиарда долларов, втрое больше армянской строки Минобороны (сравнение не вполне ровное, азербайджанская цифра шире по охвату, но разрыв от этого никуда не исчезает).

Удар по объекту такого масштаба стал бы вооруженным нападением в смысле статьи 51 Устава ООН, и право на самооборону развязало бы Баку руки в тот же час. Пусковые площадки и цеха, где собирают эти аппараты, по тем самым нормам международного гуманитарного права, на которые так любят ссылаться в Ереване, являются законными военными целями.

Азербайджанская армия уже показывала, как это выглядит. Осенью 2020 года она за сорок четыре дня разобрала армянскую оборону, которую выстраивали почти три десятилетия, а беспилотник на видео азербайджанского Минобороны уничтожил новейший армянский зенитный комплекс Тор-М2КМ. В сентябре 2023-го антитеррористические мероприятия в Карабахе заняли меньше суток.

Вывод для армянских стратегов короткий. Каждый запущенный "Вишап" обойдется Армении дороже всей программы Davaro, а политически - дороже мирного договора, который она сама же парафировала. В марте 2019 года в Нью-Йорке министр обороны Армении Давид Тоноян пообещал "новую войну за новые территории". Через полтора года, на сорок четвертый день войны, Армения подписала трехстороннее заявление 10 ноября.

Сегодня от Сангачала до Джейхана по-прежнему тянутся 1768 километров трубы, и нефть по ним идет без перерыва.

Тоноян в правительстве давно не работает. Труба работает.