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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с визитом во Вьетнам - ВИДЕО

На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоматериал об официальном визите 19 ноября в Социалистическую Республику Вьетнам. Как передает Day.Az, в публикации отмечается: "Президент Ильхам Алиев находится с официальным визитом во Вьетнаме".