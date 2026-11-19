https://news.day.az/officialchronicle/1875676.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с визитом во Вьетнам - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоматериал об официальном визите 19 ноября в Социалистическую Республику Вьетнам. Как передает Day.Az, в публикации отмечается: "Президент Ильхам Алиев находится с официальным визитом во Вьетнаме".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с визитом во Вьетнам - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоматериал об официальном визите 19 ноября в Социалистическую Республику Вьетнам.
Как передает Day.Az, в публикации отмечается:
"Президент Ильхам Алиев находится с официальным визитом во Вьетнаме".
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