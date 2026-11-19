https://news.day.az/society/1875678.html Тяжелое ДТП в Гахе, есть пострадавшие В Гахе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на территории села Гайсарлы Гахского района. Двигавшийся по дороге легковой автомобиль потерял управление и перевернулся.
Тяжелое ДТП в Гахе, есть пострадавшие
В Гахе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на территории села Гайсарлы Гахского района.
Двигавшийся по дороге легковой автомобиль потерял управление и перевернулся. В результате происшествия различные телесные повреждения получили жители села Гайсарлы Гахского района - 16-летние Юсиф Асланлы, Эльгюн Бугдалиев и Гадир Мамедли, а также 15-летний житель Баку Анар Эфендизаде.
Все пострадавшие были доставлены в Гахскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.
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