В Гахе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на территории села Гайсарлы Гахского района.

Двигавшийся по дороге легковой автомобиль потерял управление и перевернулся. В результате происшествия различные телесные повреждения получили жители села Гайсарлы Гахского района - 16-летние Юсиф Асланлы, Эльгюн Бугдалиев и Гадир Мамедли, а также 15-летний житель Баку Анар Эфендизаде.

Все пострадавшие были доставлены в Гахскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.