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Азербайджанский тяжелоатлет стал бронзовым призером Открытого кубка ШОС в России - ФОТО

Гасым Исмаилов завоевал бронзовую медаль на турнире "Открытый кубок Шанхайской организации сотрудничества по тяжелой атлетике", проходящем в России. Как сообщили Day.Az в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, выступающий в весовой категории до 75 кг Гасым Исмаилов поднял 135 кг в рывке и 166 кг в толчке.