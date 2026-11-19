https://news.day.az/sport/1875675.html Азербайджанский тяжелоатлет стал бронзовым призером Открытого кубка ШОС в России - ФОТО Гасым Исмаилов завоевал бронзовую медаль на турнире "Открытый кубок Шанхайской организации сотрудничества по тяжелой атлетике", проходящем в России. Как сообщили Day.Az в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, выступающий в весовой категории до 75 кг Гасым Исмаилов поднял 135 кг в рывке и 166 кг в толчке.
Азербайджанский тяжелоатлет стал бронзовым призером Открытого кубка ШОС в России - ФОТО
Гасым Исмаилов завоевал бронзовую медаль на турнире "Открытый кубок Шанхайской организации сотрудничества по тяжелой атлетике", проходящем в России.
Как сообщили Day.Az в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, выступающий в весовой категории до 75 кг Гасым Исмаилов поднял 135 кг в рывке и 166 кг в толчке.
Показав в сумме двух упражнений результат 301 кг, азербайджанский тяжелоатлет занял третье место.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре