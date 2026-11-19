В Стамбуле в честь шестой годовщины Победы Азербайджана состоялась концертная программа под названием "Bir Zəfər, iki şəhər".

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, мероприятие прошло на исторической знаменитой сцене Grand Pera Emek при организации Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, Федерации ассоциаций Турции и Азербайджана (TADEF) и Бакинского культурного центра. В концерте приняли участие сотни соотечественников, а также представители культуры и искусства.

Перед началом концерта в фойе Grand Pera Emek для гостей были представлены блюда азербайджанской кухни в рамках презентации, проведённой Эльсевяром Омаровым. Особую праздничную атмосферу мероприятию придало выступление пианистки Гюнель Насировой.

В официальной части мероприятия выступили с речами генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Замин Алиев, исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Акрам Абдуллаев, руководитель Бакинского культурного центра Эмиль Давудзаде, а также руководитель, директор и сценарист известного азербайджанского комедийного проекта "Bu şəhərdə" Мушфиг Аббасов. Они рассказали о значении исторической Победы, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, братстве Азербайджана и Турции, важности укрепления национальной солидарности среди соотечественников, проживающих за рубежом, а также необходимости доведения правды об Азербайджане до международной общественности.

В художественной части программы заслуженные артисты Азербайджана Рафаэль Искендеров и Джошгун Рагимов представили концертное шоу "Bu şəhərdə". Кроме того, выступили музыкальные группы - "Rapsodi", солисткой которой является Лала Тагиева, и "Rüzgar", пианист Джамиль Абдуллаев, певцы Jay Meel, Али Тюркоглу, Ариф Нейматов и Фидан Гусейнова.

Отметим, что данная концертная программа стала первым крупным культурным проектом недавно созданного Бакинского культурного центра. Режиссёром мероприятия выступил Вугар Исламзаде, организационную работу над проектом возглавил Абдул Абдуллаев.