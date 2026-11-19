Азербайджан выразил соболезнования Грузии в связи с трагическим взрывом, произошедшим в жилом доме в Тбилиси.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях.

"Мы с глубокой скорбью восприняли известие о трагическом взрыве в жилом доме в Тбилиси.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и заверяем, что наши мысли со всеми, кто пострадал в результате этой трагедии.

Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - говорится в публикации.

Напомним, что в Тбилиси произошел взрыв газа в жилом доме. В результате происшествия погибли пять человек.