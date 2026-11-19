https://news.day.az/politics/1875687.html Азербайджан выразил соболезнования Грузии Азербайджан выразил соболезнования Грузии в связи с трагическим взрывом, произошедшим в жилом доме в Тбилиси. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях. "Мы с глубокой скорбью восприняли известие о трагическом взрыве в жилом доме в Тбилиси.
Азербайджан выразил соболезнования Грузии
Азербайджан выразил соболезнования Грузии в связи с трагическим взрывом, произошедшим в жилом доме в Тбилиси.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях.
"Мы с глубокой скорбью восприняли известие о трагическом взрыве в жилом доме в Тбилиси.
Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и заверяем, что наши мысли со всеми, кто пострадал в результате этой трагедии.
Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - говорится в публикации.
Напомним, что в Тбилиси произошел взрыв газа в жилом доме. В результате происшествия погибли пять человек.
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