https://news.day.az/sport/1875684.html На матч "Сабах"-"Барселоной" купили билеты болельщики из более чем 70 стран Болельщики из 74 стран приобрели билеты на матч между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщается на официальной странице масазырского клуба в социальных сетях.
На матч "Сабах"-"Барселоной" купили билеты болельщики из более чем 70 стран
Болельщики из 74 стран приобрели билеты на матч между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщается на официальной странице масазырского клуба в социальных сетях.
Встреча состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало матча - в 21:45.
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