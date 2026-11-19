https://news.day.az/sport/1875684.html

На матч "Сабах"-"Барселоной" купили билеты болельщики из более чем 70 стран

Болельщики из 74 стран приобрели билеты на матч между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщается на официальной странице масазырского клуба в социальных сетях.