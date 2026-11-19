Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам проходит на фоне расширения экономических связей Баку с азиатскими странами. Для Азербайджана это направление приобретает все большее значение: страна стремится укреплять позиции на международных рынках, привлекать новые инвестиции и расширять географию торговых связей. Вьетнам, в свою очередь, располагает развитой промышленностью, крупным экспортным сектором и растущими потребностями в энергетических ресурсах. Совпадение этих интересов создает хорошую основу для долгосрочного партнерства.

Сегодня отношения двух стран выходят на уровень, при котором историческая дружба получает конкретное экономическое содержание. Принятое в мае 2025 года решение об установлении стратегического партнерства стало важным политическим ориентиром. Теперь главная задача заключается в том, чтобы расширить число совместных проектов и обеспечить их практическую реализацию.

Азербайджан и Вьетнам обладают разными экономическими преимуществами. Азербайджан располагает значительными энергетическими ресурсами, развитой транспортной инфраструктурой и выгодным географическим положением. Вьетнам за последние десятилетия превратился в один из крупных производственных центров Азии, активно развивает промышленность и занимает прочные позиции в международной торговле.

Именно эта разница создает возможности для взаимной выгоды. Вьетнамским компаниям интересен выход на новые рынки и доступ к транспортным маршрутам, связывающим Азию с Европой. Азербайджанским предприятиям, в свою очередь, открывается возможность расширить присутствие в Юго-Восточной Азии, где растет спрос на энергоресурсы, промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

В интервью Вьетнамскому информационному агентству VNA Президент Ильхам Алиев обратил внимание на то, что товарооборот двух стран по итогам 2025 года превысил 150 миллионов долларов. При этом глава нашего государства подчеркнул необходимость дальнейшего роста взаимной торговли и более сбалансированного товарного обмена.

"Азербайджано-вьетнамские торгово-экономические отношения развиваются поступательно. По итогам 2025 года объем товарооборота между двумя странами составил более 150 миллионов долларов США. Вместе с тем этот показатель пока не отражает реальных возможностей: обе стороны обладают большим потенциалом для существенного роста взаимной торговли", - сказал Президент Ильхам Алиев.

В этом вопросе есть важная экономическая особенность. Сейчас объемы торговли во многом зависят от поставок азербайджанской нефти. Когда экспорт увеличивается, растет и общий товарооборот. Поэтому Баку заинтересован в расширении поставок продукции других отраслей. Такой подход позволит укрепить торговые отношения и сделать их менее зависимыми от колебаний на энергетических рынках.

Вьетнам может стать перспективным направлением для азербайджанской сельскохозяйственной, пищевой и нефтехимической продукции. Одновременно азербайджанский рынок способен предложить вьетнамским компаниям возможности в сфере промышленности, строительства, энергетики и логистики.

Для решения этой задачи важны прямые контакты между предпринимателями. Первое заседание Совместного азербайджано-вьетнамского делового совета и бизнес-форум, прошедшие в Ханое в июле 2025 года, создали для этого необходимую площадку. Следующий шаг - увеличение числа компаний, готовых вкладывать средства в совместные предприятия и долгосрочные проекты.

Нефтяная отрасль остается одним из наиболее прочных направлений взаимодействия. Азербайджанская нефть уже занимает определенное место на вьетнамском рынке. С 2023 года во Вьетнам было поставлено более 1,1 миллиона тонн сырья. Важным примером стала поставка пяти миллионов баррелей нефти Azeri Light для нефтеперерабатывающего завода Dung Quat по контракту SOCAR Trading с вьетнамской компанией Binh Son Refining and Petrochemical.

Однако значение этого сотрудничества гораздо шире объемов поставок. В мае 2025 года SOCAR и PetroVietnam подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий взаимодействие в разведке и разработке нефтегазовых месторождений, техническом обслуживании и подготовке специалистов. В октябре 2026 года стороны также обсуждали возможности расширения совместной работы в нефтепереработке, нефтехимии и нефтесервисе.

Для Вьетнама партнерство с SOCAR означает дополнительные возможности диверсификации поставок и доступа к опыту одной из известных энергетических компаний Каспийского региона. Для Азербайджана это путь к расширению деятельности национальной нефтяной компании в Азии.

Еще одна перспективная область - возобновляемая энергетика. Вьетнамский бизнес уже проявляет интерес к инвестициям в этот сектор Азербайджана. В сентябре 2026 года Министерство энергетики нашей страны и ROX Group подписали меморандум, предусматривающий изучение возможностей строительства ветровой электростанции мощностью 600 МВт и солнечной электростанции мощностью 200 МВт в Нахчыване.

Особенно важно, что речь идет о проектах, которые могут привлечь капитал и технологии из-за рубежа. Азербайджан последовательно расширяет энергетическую инфраструктуру и создает условия для увеличения производства электроэнергии из возобновляемых источников. Участие иностранных инвесторов позволяет ускорить этот процесс и укрепить международное сотрудничество в отрасли.

Одним из наиболее интересных направлений партнерства может стать транспортная логистика. Вьетнам является крупным экспортером промышленной продукции и заинтересован в надежных маршрутах доставки товаров на европейские рынки. Азербайджан благодаря своему расположению способен предложить ему возможности использования Среднего коридора.

Этот маршрут связывает азиатские рынки с Европой через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Для вьетнамских производителей он может стать дополнительным вариантом доставки продукции, особенно в условиях стремления международного бизнеса диверсифицировать транспортные направления.

Первые результаты уже заметны. В январе - сентябре 2026 года объем транзитных перевозок, связанных с Вьетнамом и проходящих через Азербайджан, превысил 8 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился почти в шесть раз.

Президент Ильхам Алиев в интервью VNA отдельно подчеркнул возможности транспортной инфраструктуры Азербайджана для перевозки вьетнамских грузов в Европу и в обратном направлении. Это направление имеет значение для обеих сторон: Вьетнам получает дополнительный выход на европейский рынок, а Азербайджан - новые грузопотоки и возможности для развития транзитного бизнеса.

"Транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана может быть эффективно использована для перевозки грузов из Вьетнама в Европу и в обратном направлении - по Среднему коридору и транспортному коридору "Север - Юг". Это не только укрепит роль нашей страны в международных транспортных коридорах, но и послужит созданию экономической добавленной стоимости и новых возможностей для сотрудничества, а также внесет весомый вклад в расширение двусторонних связей", - сказал глава государства.

Перспективы есть и в авиационной сфере. В ноябре 2026 года AZAL провела переговоры с Vietjet Air, Sovico Group и Vingroup. Стороны рассмотрели возможность организации прямого авиасообщения, а также выполнения рейсов в Баку и региональные аэропорты Азербайджана. Появление прямых рейсов могло бы значительно упростить деловые поездки, увеличить туристический обмен и укрепить контакты между компаниями.

Экономические интересы подкрепляются политическими отношениями, которые имеют продолжительную историю. Азербайджан и Вьетнам поддерживают контакты в ООН, Движении неприсоединения и СВМДА. Обе страны выступают за соблюдение международного права, уважение суверенитета и территориальной целостности государств.

Для Баку важно и то, что Вьетнам поддерживал позицию Азербайджана в период 44-дневной Отечественной войны. Это стало одним из проявлений политического доверия, которое сегодня служит хорошей основой для дальнейшего сближения.

Отдельную роль играет гуманитарное сотрудничество. Около пяти тысяч граждан Вьетнама получили образование в Азербайджане еще в советский период. Сегодня эта традиция продолжается через образовательные программы, культурные мероприятия и инициативы Фонда Гейдара Алиева. Азербайджан также оказывал Вьетнаму помощь после разрушительного тайфуна "Яги" и последующих наводнений. В марте 2026 года при поддержке нашей страны в провинции Лаокай открылся новый корпус школы Чан Фу, рассчитанный на 1400 учащихся.

Все эти контакты имеют значение для развития отношений между обществами двух стран. Деловые проекты легче реализуются там, где есть взаимное доверие, устойчивые связи и понимание интересов партнера.

Нынешний визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам имеет значение в более широком контексте внешнеэкономической политики Азербайджана. Баку укрепляет связи с государствами Азии, расширяет географию торговых отношений и предлагает международным партнерам новые возможности в энергетике и транспортной сфере.

Вьетнам занимает особое место в этом процессе благодаря своей промышленной базе, экспортному потенциалу и растущему значению в мировой экономике. Для него Азербайджан может стать надежным партнером в Каспийском регионе и связующим звеном с рынками Европы. Для Азербайджана сотрудничество с Ханоем открывает дополнительные возможности в Юго-Восточной Азии.

При этом успех партнерства будет определяться конкретными результатами: новыми контрактами, инвестициями, совместными производствами, увеличением товарооборота и грузоперевозок. Политическая основа для этого уже создана, экономические контакты расширяются, а интерес бизнеса становится все заметнее.

У Азербайджана и Вьетнама есть все предпосылки для того, чтобы превратить многолетнюю дружбу в устойчивое экономическое партнерство. Нынешний визит Президента Ильхама Алиева способен придать этому процессу дополнительный импульс и приблизить реализацию проектов, которые принесут практическую пользу обеим странам.