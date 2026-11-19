21-й сезон Azerbaijan Fashion Week, посвященный концепции "Мода и кино" пройдет 3-4 декабря 2026 года в Баку. Проект объединит мир высокой моды, кинематографа и театрального искусства, говорится в сообщении организаторов.

Местом проведения события станет Nizami Cinema Center - знаковое пространство азербайджанского кинематографа, которое на два дня превратится в площадку для встречи дизайнеров, представителей киноиндустрии, творческого сообщества, международных гостей и профессионалов fashion-отрасли.

Мода и кино объединяет гораздо больше, чем визуальная эстетика. За каждым костюмом, силуэтом и образом стоит история, характер и определенная эпоха. В кинематографе одежда становится важным инструментом раскрытия персонажа, в театре формирует сценический образ, а в моде воплощает авторское видение дизайнера.

Обращаясь к этому художественному пересечению, Azerbaijan Fashion Week стремится выйти за рамки традиционного модного показа и создать пространство для междисциплинарного взаимодействия, где подиум становится сценой, а дизайнерские коллекции - самостоятельными визуальными историями.

Особое место в концепции сезона занимает азербайджанский кинематограф. Через обращение к национальному кинонаследию проект намерен подчеркнуть его художественную ценность, познакомить новую аудиторию с историей отечественного кино и продемонстрировать его влияние на современную визуальную и модную культуру.

Особенностью постановки станет участие молодых азербайджанских актеров, которые выступят не только в качестве моделей, но и станут частью художественного действия, раскрывающего идею коллекции через пластику, характер и сценические образы.

В программе мероприятия примут участие как азербайджанские, так и зарубежные дизайнеры, чьи коллекции будут созданы или представлены в диалоге с тематикой кинематографа. Источником вдохновения местных дизайнеров станут отечественные фильмы и узнаваемые образы национального кино, в том числе легендарная картина "Аршин мал алан".

Азербайджанское кино как часть модного наследия

Важной составляющей 21-го сезона станет сотрудничество с Государственной киностудией имени Джафара Джаббарлы "Азербайджанфильм".

В рамках партнерства пространство показов планируется оформить в эстетике настоящей киносъемочной площадки. Для создания атмосферы будут использованы реквизит и профессиональное оборудование из фондов киностудии: кинокамеры, осветительные приборы, режиссерское кресло, хлопушки и другие атрибуты съемочного процесса.

Кроме того, предполагается организовать отдельную экспозицию, посвященную костюмам из азербайджанских кинолент. Посетители смогут ближе познакомиться с историей национального кино через костюмы, которые стали частью художественного наследия страны.

Помимо основных показов, в рамках мероприятия планируется организация партнерской зоны и шоурума, где гости смогут познакомиться с брендами и дизайнерскими работами.

Также рассматривается возможность проведения специальных показов азербайджанских фильмов в дневное время 3 и 4 декабря.

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