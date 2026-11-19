Визит Президента Азербайджана находится в центре внимания медиа Вьетнама
Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам, начавшийся 19 ноября, привлек внимание медиа этой страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, авторитетные газеты, новостные порталы и интернет-издания опубликовали многочисленные статьи и информационные материалы о важной роли дипломатии на уровне глав государств в развитии связей между двумя странами, а также об отношениях стратегического партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом.
В статье под заголовком "Углубление стратегического партнерства между Вьетнамом и Азербайджаном и повышение его эффективности", опубликованной Vietnam+, подчеркивается, что визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам способствует активизации двустороннего сотрудничества в энергетической, торговой и многих других областях, открывая возможности для углубления стратегического партнерства. В статье рассказывается об истории дружбы двух народов и отмечается, что основу этой дружбы заложили визиты Президента Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году и Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году. Подчеркивается, что на протяжении всего пути своего развития Азербайджан неизменно оказывал Вьетнаму искреннюю поддержку и проявлял доброжелательное отношение, а Вьетнам всегда высоко ценил дружеские отношения и сотрудничество с Азербайджаном. В статье также говорится о вкладе визитов на высшем и высоком уровнях, состоявшихся за прошедший период, в развитие двусторонних отношений.
В публикации на сайте BACNINHTV под заголовком "Сохранение и укрепление традиций дружбы между Вьетнамом и Азербайджаном" подчеркивается, что сотрудничество между двумя странами, история которого насчитывает более 30 лет, тесно связано с последовательно укрепляющимся политическим доверием. За десятилетия партнерства две страны выстроили дружественные отношения и многоплановое сотрудничество, основанные на политическом доверии, равенстве и взаимном уважении.
В статье, опубликованной на сайте газеты Nhândân ("Народ"), подчеркивается, что, опираясь на дружбу и значительный потенциал широкого сотрудничества, в прошлом году две страны вывели свои отношения на уровень стратегического партнерства. Это стало исторической вехой в процессе сотрудничества, проявлением политической воли и общего видения лидеров обеих стран относительно перспектив развития двусторонних связей. Отмечается, что новые рамки позволили еще больше повысить эффективность двусторонних отношений между Вьетнамом и Азербайджаном в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт и логистика.
В статье под заголовком "Вьетнам-Азербайджан: укрепление дружбы ради светлого будущего", опубликованной на сайте Vietnam.vn, отмечается, что отношения между Вьетнамом и Азербайджаном прошли долгий путь - от нефтяных скважин на побережье Каспийского моря до современных ветровых и солнечных электростанций, от исторического визита Президента Хо Ши Мина до инвестиционных проектов, изучаемых вьетнамскими компаниями в Кавказском регионе. Подчеркивается, что дружба, укреплявшаяся на протяжении более 60 лет, открывает путь к новому, более содержательному и перспективному этапу сотрудничества. Официальный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам предоставит обеим странам возможность отдать должное общему прошлому и изучить новые горизонты сотрудничества.
Статьи на аналогичную тему опубликованы также в ряде других медиа Вьетнама.
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