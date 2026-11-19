https://news.day.az/azerinews/1875690.html Alyona Əliyeva Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasından görüntülər paylaşıb - FOTO Alyona Əliyeva özünün "Instagram" səhifəsində Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasından görüntülər paylaşıb. paylaşımda qeyd edilib: "Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında istedadlı və gözəl balalarımızla keçirdiyimiz unudulmaz gündən xoş anlar. Hər bir uşaq öz istedadı, zəhməti və səhnə enerjisi ilə qəlbimizi fəth etdi".
Alyona Əliyeva Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasından görüntülər paylaşıb - FOTO
Alyona Əliyeva özünün "Instagram" səhifəsində Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasından görüntülər paylaşıb.
paylaşımda qeyd edilib:
"Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında istedadlı və gözəl balalarımızla keçirdiyimiz unudulmaz gündən xoş anlar. Hər bir uşaq öz istedadı, zəhməti və səhnə enerjisi ilə qəlbimizi fəth etdi".
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