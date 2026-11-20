Исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося учёного, народного художника Лятифа Керимова, чьи исключительные заслуги сыграли важную роль в развитии азербайджанского коврового искусства, его научном изучении и популяризации на международном уровне.

В Азербайджанском национальном музее ковра в связи с юбилеем проводится значительная работа по сохранению, изучению и популяризации богатого научного и творческого наследия Лятифа Керимова. Одним из важных шагов в этом направлении стал запуск цифровой платформы latifkarimov.art, посвящённой жизни и деятельности мастера, а также многогранному творческому наследию, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Платформа создана при поддержке глобального реестра доменов .ART. Новый сайт призван познакомить более широкую аудиторию с наследием Лятифа Керимова и способствовать популяризации азербайджанского коврового искусства в цифровой среде и на международном уровне.

В рамках юбилейных мероприятий коллектив музея посетил Аллею почётного захоронения, где возложил цветы к могиле мастера и почтил его память.

Также, была организована специальная познавательная программа для детей. В ходе программы дети познакомились с экспозицией музея, узнали о жизни и творчестве Лятифа Керимова, а также посмотрели посвящённый мастеру анимационный фильм "Дедушка Лятиф и Афшан". Завершилась программа мастер-классом по изготовлению сувенирного ковра на основе мотивов ковра "Афшан".

Проводимые мероприятия имеют большое значение для популяризации богатого научного и творческого наследия Лятифа Керимова, повышения интереса к азербайджанскому ковровому искусству и, в особенности, укрепления связи молодого поколения с нашими национально-культурными ценностями.

23-24 ноября в Азербайджанском национальном музее ковра состоится международный симпозиум "Общее наследие: тюркский ковёр", посвящённый 120-летию Лятифа Керимова.

25 ноября в Государственной картинной галерее в рамках официальной церемонии закрытия выставки, посвящённой 120-летию Лятифа Керимова, состоится лекция "Счастье, сотканное в коврах. Лятиф Керимов". Лекцию представит директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Амина Меликова.