Завтра на боковой дороге проспекта Гейдара Алиева в направлении станции метро "Кёроглу" проведут ремонтные работы в коммуникационных смотровых колодцах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), в связи с этим движение транспорта на указанном участке дороги будет частично ограничено.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и с пониманием отнестись к проводимым работам.