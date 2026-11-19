https://news.day.az/society/1875697.html На этой дороге в Баку ограничат движение Завтра на боковой дороге проспекта Гейдара Алиева в направлении станции метро "Кёроглу" проведут ремонтные работы в коммуникационных смотровых колодцах.
На этой дороге в Баку ограничат движение
Завтра на боковой дороге проспекта Гейдара Алиева в направлении станции метро "Кёроглу" проведут ремонтные работы в коммуникационных смотровых колодцах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), в связи с этим движение транспорта на указанном участке дороги будет частично ограничено.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и с пониманием отнестись к проводимым работам.
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