В Сабаильском районе Баку из-за активизации оползневого процесса на участке Бадамдар проводится эвакуация населения. Жители некоторых домов вынуждены покидать свои жилища и переезжать в арендованные квартиры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İTV, специалисты Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов провели исследования и мониторинг на территории Бадамдар - 20-й участок.

По результатам наблюдений установлено, что оползневой процесс активизировался, а образовавшиеся трещины расширяются.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), очередной визуальный осмотр участка оползня на шоссе Бадамдар, проведенный совместно с представителями Минэкологии, также подтвердил, что процесс находится в активной фазе.

В связи с этим Государственное агентство по контролю за безопасностью в строительстве при МЧС направило соответствующее обращение в компетентные государственные органы. В нем содержится просьба принять необходимые меры для эвакуации людей из опасной зоны и временного ограничения деятельности расположенных поблизости объектов с учетом динамики оползневого процесса и вероятности дальнейшего усиления его активности.