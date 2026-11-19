https://news.day.az/azerinews/1875696.html Sabah Qazaxda qaz kəsiləcək Sabah Qazax rayonunun bir kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Şəmkir Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Sabah Qazaxda qaz kəsiləcək
Sabah Qazax rayonunun bir kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Şəmkir Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, aşkar edilmiş qaz sızmalarının aradan qaldırılması ilə əlaqədar noyabrın 20-də saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Qazax rayonunun Hüseynbəyli kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
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