Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что истончение определённого слоя сетчатки связано с фибрилляцией предсердий - нарушением сердечного ритма, которое повышает риск инсульта и сердечной недостаточности. Изменения в глазах могут появляться за несколько лет до постановки диагноза. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Digital Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали изображения сетчатки более чем 90 000 человек из двух крупных баз данных - британского проекта AlzEye и UK Biobank. Они использовали обычные фотографии глаз и оптическую когерентную томографию (ОКТ), которая позволяет рассмотреть отдельные слои сетчатки.

Наиболее устойчивое различие обнаружили в слое нервных клеток mGCIPL. У людей с фибрилляцией предсердий он оказался тоньше: примерно на 1,96 микрометра в группе AlzEye и на 1,19 микрометра в UK Biobank. Связь сохранялась после учета возраста, пола, высокого давления и диабета.

Затем ученые изучили почти 39 000 участников UK Biobank, у которых на момент обследования не было диагностированной фибрилляции предсердий. В течение наблюдения заболевание выявили у 838 человек - в среднем через четыре года после сканирования глаз.

"Чем тоньше был слой mGCIPL, тем выше была вероятность последующей диагностики фибрилляции предсердий. В частности, истончение этого слоя было связано с увеличением частоты последующего диагноза на 27%", - говорится в исследовании.

Исследователи предполагают, что изменения сетчатки могут быть связаны с нарушением кровотока или небольшими повреждениями мозга, которые иногда сопровождают фибрилляцию предсердий. Однако прямого подтверждения этой гипотезы пока нет.

Авторы подчеркивают: сканирование глаз не способно заменить ЭКГ и пока не может использоваться для диагностики фибрилляции предсердий. Но в будущем оно потенциально может стать дополнительным способом выявлять людей, которым стоит пройти более длительное наблюдение за сердечным ритмом.