Домашние устройства, подключенные к интернету, могут оказаться новыми мишенями для хакеров. Об этом сообщает издание 01net, передает Day.Az.

О возможном расширении киберугроз предупредил исполнительный директор Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар. В интервью AFP он напомнил о недавних кибератаках на холодильное оборудование супермаркетов в нескольких европейских странах и допустил, что следующими целями могут стать домашние роутеры и бытовая техника.

Под потенциальной угрозой находятся стиральные машины, духовки, роботы-пылесосы, термостаты и другие устройства с выходом в интернет. Возможность дистанционного управления такой техникой одновременно создает дополнительные риски для ее безопасности. При этом речь пока идет о возможных угрозах, а не о зафиксированной волне атак на домашние приборы.

Эксперты отмечают, что количество подключенных к интернету устройств постоянно увеличивается, тогда как уровень их защиты во многом зависит от производителей и своевременного выпуска обновлений программного обеспечения.

Для защиты от возможных атак ENISA рекомендует регулярно обновлять программное обеспечение и прошивки устройств, менять заводские пароли роутеров и отключать функции удаленного управления, если в них нет необходимости.