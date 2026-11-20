https://news.day.az/hitech/1875526.html PlayStation 5 удалось подключить к телевизору Boombox 1980-х годов - ВИДЕО Игровую консоль PlayStation 5 запустили на телевизоре Boombox, выпущенном в 1980-х годах. Как передает Day.Az, таким образом удалось объединить современные игровые технологии с телевизором, которому около 40 лет. Для подключения устройств потребовалось использовать два преобразователя сигнала: HDMI → AV и AV → RF.
PlayStation 5 удалось подключить к телевизору Boombox 1980-х годов - ВИДЕО
Игровую консоль PlayStation 5 запустили на телевизоре Boombox, выпущенном в 1980-х годах.
Как передает Day.Az, таким образом удалось объединить современные игровые технологии с телевизором, которому около 40 лет.
Для подключения устройств потребовалось использовать два преобразователя сигнала: HDMI → AV и AV → RF. Они позволили адаптировать цифровой видеосигнал PS5 к формату, который поддерживает старый телевизор.
В результате консоль успешно вывела изображение на экран телевизора прошлой эпохи. Эксперимент продемонстрировал, что даже современную игровую систему можно заставить работать с техникой, созданной несколько десятилетий назад.
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