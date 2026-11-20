Игровую консоль PlayStation 5 запустили на телевизоре Boombox, выпущенном в 1980-х годах.

Как передает Day.Az, таким образом удалось объединить современные игровые технологии с телевизором, которому около 40 лет.

Для подключения устройств потребовалось использовать два преобразователя сигнала: HDMI → AV и AV → RF. Они позволили адаптировать цифровой видеосигнал PS5 к формату, который поддерживает старый телевизор.

В результате консоль успешно вывела изображение на экран телевизора прошлой эпохи. Эксперимент продемонстрировал, что даже современную игровую систему можно заставить работать с техникой, созданной несколько десятилетий назад.