https://news.day.az/officialchronicle/1875707.html Президент Ильхам Алиев посетил Мемориал павшим героям и мученикам во Вьетнаме - ФОТО 20 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник "Мученики революции" в столице Вьетнама Ханое. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев посетил Мемориал павшим героям и мученикам во Вьетнаме - ФОТО
20 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Мемориал павшим героям и мученикам в столице Вьетнама Ханое.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед памятником был выстроен почетный караул.
Глава нашего государства возложил венок к мемориалу.
Новость обновляется
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