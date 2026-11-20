Самолет Airbus A319 авиакомпании American Airlines со 120 пассажирами на борту экстренно сел в аэропорту Финикса, штат Аризона, из-за воспламенения двигателя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельсвтуют данные сервиса Flightradar24 и радиопереговоры пилотов с диспетчерами.

"[Рейс] American 3230, вылетавший за вами борт SkyWest сообщил, что видел пламя, вырывающееся из одного из ваших двигателей, и, возможно, у вас что-то вытекает", --сказал один из диспетчеров экипажу сразу после взлета.

В ответ пилот доложил о неполадках в гидравлической системе, несколько раз передал сигнал бедствия и запросил возвращение в международный аэропорт Финикс, уточнив, что на борту находились 120 человек и около 8,6 тонны топлива. Согласно полетным данным, развернувшись к востоку от Финикса, лайнер благополучно приземлился в аэропорту вылета около 2:22 по бакинскому времени.