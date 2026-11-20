https://news.day.az/society/1875695.html В этом районе не будет газа 20 ноября в селе Гусейнбейли Газахского района временно приостановят газоснабжение в связи с устранением выявленных утечек газа. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Шамкирском региональном управлении по эксплуатации газового хозяйства. Отмечается, что подача газа будет приостановлена с 10:00 до завершения ремонтных работ.
В этом районе не будет газа
20 ноября в селе Гусейнбейли Газахского района временно приостановят газоснабжение в связи с устранением выявленных утечек газа.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Шамкирском региональном управлении по эксплуатации газового хозяйства.
Отмечается, что подача газа будет приостановлена с 10:00 до завершения ремонтных работ.
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