https://news.day.az/society/1875695.html

В этом районе не будет газа

20 ноября в селе Гусейнбейли Газахского района временно приостановят газоснабжение в связи с устранением выявленных утечек газа. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Шамкирском региональном управлении по эксплуатации газового хозяйства. Отмечается, что подача газа будет приостановлена с 10:00 до завершения ремонтных работ.