есть погибший и пострадавший

В Гёйчае автомобиль врезался в забор, один человек погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло 19 ноября около 23:00. Автомобиль марки ВАЗ-2107 потерял управление и врезался в забор.

В результате ДТП находившийся в машине 35-летний Васиф Исмайлов скончался, а его ровесник Нурлан Джабраилов получил травмы.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.