https://news.day.az/society/1875704.html Автомобиль врезался в забор в Гёйчае, есть погибший и пострадавший В Гёйчае автомобиль врезался в забор, один человек погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло 19 ноября около 23:00. Автомобиль марки ВАЗ-2107 потерял управление и врезался в забор. В результате ДТП находившийся в машине 35-летний Васиф Исмайлов скончался, а его ровесник Нурлан Джабраилов получил травмы.
Автомобиль врезался в забор в Гёйчае, есть погибший и пострадавший
В Гёйчае автомобиль врезался в забор, один человек погиб.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло 19 ноября около 23:00. Автомобиль марки ВАЗ-2107 потерял управление и врезался в забор.
В результате ДТП находившийся в машине 35-летний Васиф Исмайлов скончался, а его ровесник Нурлан Джабраилов получил травмы.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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