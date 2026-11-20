Швейцарские исследователи оснастили пятитонный погрузчик системой искусственного интеллекта, которая позволяет машине самостоятельно выполнять сложные маневры и даже акробатические трюки.

Как сообщает Day.Az, благодаря нейросети погрузчик научился вставать на два колеса, удерживать равновесие, вращаться на месте и размахивать ковшом. Все эти действия машина выполняет самостоятельно, без участия оператора.

Сначала нейросеть обучали управлять погрузчиком в виртуальном симуляторе. После освоения необходимых навыков их перенесли на реальную технику.

В результате исследователям удалось добиться того, чтобы тяжелая строительная машина выполняла маневры, которые обычно ассоциируются с небольшими роботами, а не многотонной спецтехникой.