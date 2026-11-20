https://news.day.az/officialchronicle/1875713.html Президент Ильхам Алиев посетил в Ханое мавзолей Хо Ши Мина - ФОТО 20 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил мавзолей Хо Ши Мина, основателя Социалистической Республики Вьетнам, в Ханое. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев посетил в Ханое мавзолей Хо Ши Мина - ФОТО
20 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил в Ханое мавзолей основоположника Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед мавзолеем был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев почтил память Хо Ши Мина, возложил венок к мавзолею.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре