https://news.day.az/world/1875712.html Внутренняя сеть АНБ США остается недоступной после сбоя Внутренняя компьютерная сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США по-прежнему не работает после произошедшего 17 ноября сбоя. Как передает Day.Az, об этом сообщил NBC News. Из-за технических проблем некоторые сотрудники агентства были вынуждены третий день подряд работать из дома.
Внутренняя сеть АНБ США остается недоступной после сбоя
Внутренняя компьютерная сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США по-прежнему не работает после произошедшего 17 ноября сбоя.
Как передает Day.Az, об этом сообщил NBC News.
Из-за технических проблем некоторые сотрудники агентства были вынуждены третий день подряд работать из дома.
Согласно информации, сбой "создал некоторые неудобства", но не повлиял на осуществление АНБ радиоэлектронной разведки по всему миру и обеспечение кибербезопасности.
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