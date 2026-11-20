Внутренняя компьютерная сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США по-прежнему не работает после произошедшего 17 ноября сбоя.

Как передает Day.Az, об этом сообщил NBC News.

Из-за технических проблем некоторые сотрудники агентства были вынуждены третий день подряд работать из дома.

Согласно информации, сбой "создал некоторые неудобства", но не повлиял на осуществление АНБ радиоэлектронной разведки по всему миру и обеспечение кибербезопасности.