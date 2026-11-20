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Сейчас лучшее время для еще большего развития отношений между Азербайджаном и Вьетнамом - Нгием Ву Кхай

Сейчас лучшее время для еще большего развития отношений между Азербайджаном и Вьетнамом. Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал бывший заместитель министра науки и технологий и член Национального собрания Вьетнама, основатель школы "Эверест" и председатель совета школы Нгием Ву Кхай. Новость обновляется