https://news.day.az/officialchronicle/1875719.html Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Премьер-министром Вьетнама - ФОТО 20 ноября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынгом. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Премьер-министром Вьетнама - ФОТО
20 ноября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынгом.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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