BMW планирует усилить конкуренцию с Mercedes-Benz за счет недавно приобретенного люксового бренда Alpina. Полигоном для этого избрана Индия: Alpina появится там в следующем году, чтобы привлечь состоятельных покупателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Ожидается, что Alpina будет представлена как самостоятельный бренд в десяти индийских городах. BMW уже начала поиск кандидатов на должность, связанную со стратегией развития дилерской сети, включая подбор партнеров и анализ конкуренции.

Инициатива реализуется на фоне того, что BMW растет в Индии быстрее рынка и приближается к лидеру сегмента - компании Mercedes-Benz. По данным источников агентства, спрос на автомобили люксового сегмента в Индии опережает рынок в целом: покупатели стремятся перейти от стандартных моделей к более индивидуализированным, о чем свидетельствует успех Mercedes-Maybach.

BMW с маркой Alpina рассчитывает заполнить нишу между своими текущими моделями, такими как X1 и 3 Series, и сверхдорогим Rolls-Royce. В Индии Alpina появится на фоне приближающейся ратификации торгового соглашения между Индией и ЕС, которое предусматривает снижение пошлин на дорогие автомобили. В 2025 году на люксовые модели пришлось чуть более 1% от общего объема продаж легковых автомобилей в Индии, составившего 4,4 млн единиц.