Английская Премьер-лига (АПЛ) объявила календарные даты сезона-2027/28.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается на официальном сайте турнира.

Новый чемпионат стартует 13 августа 2027 года, в пятницу, а завершится 21 мая 2028 года. Все встречи заключительного тура традиционно начнутся одновременно.

Отмечается, что между окончанием сезона-2026/27 и стартом нового чемпионата у футболистов будет 75 полных дней отдыха. При этом последний тур АПЛ пройдет за неделю до финала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках сезона-2027/28 запланированы 33 игровых уикенда и пять туров в середине недели. Кроме того, в период рождественских и новогодних праздников не будет матчей двух туров с интервалом менее 60 часов.

Такое решение принято в рамках договоренностей с клубами и направлено на снижение нагрузки на команды в насыщенный зимний период.