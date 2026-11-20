Хорошая новость для владельцев домов без документов
Работа по оформлению документов на дома, не имеющие правоустанавливающих документов, продолжается. Президент Азербайджана подписал соответствующее распоряжение. Оформление таких домов окажет существенное влияние на поступления налога на имущество в местные бюджеты.
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам, депутат Сиявуш Новрузов в комментарии Unikal.
По его словам, согласно некоторым источникам, в Азербайджане насчитывается 300 тысяч домов без документов, по другим данным - 500 тысяч.
"После полного оформления документов на эти дома будут созданы необходимые условия для удобства граждан. В некоторых таких населенных пунктах невозможно обеспечить подачу газа, электроэнергии, воды и интернета, поскольку у домов нет соответствующих документов. Без документов невозможно зарегистрироваться в качестве абонента, и в итоге граждане сталкиваются с трудностями.
Кроме того, остаются неурегулированными вопросы уплаты налогов и другие связанные с этим аспекты. Вероятно, с 2027 года процесс оформления документов на дома без правоустанавливающих документов будет еще больше ускорен.
В свое время из-за чьей-то халатности такие дома строились, для этого создавались условия. Сейчас эти дома уже существуют, граждане вложили в них средства. Поэтому их оформление крайне важно.
Процедура оформления документов уже несколько раз упрощалась. В частности, были созданы условия для оформления домов на основании документов, выданных еще в советский период. Тем не менее процесс легализации таких домов необходимо ускорить", - отметил депутат.
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