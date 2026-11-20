Работа по оформлению документов на дома, не имеющие правоустанавливающих документов, продолжается. Президент Азербайджана подписал соответствующее распоряжение. Оформление таких домов окажет существенное влияние на поступления налога на имущество в местные бюджеты.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам, депутат Сиявуш Новрузов в комментарии Unikal.

По его словам, согласно некоторым источникам, в Азербайджане насчитывается 300 тысяч домов без документов, по другим данным - 500 тысяч.

"После полного оформления документов на эти дома будут созданы необходимые условия для удобства граждан. В некоторых таких населенных пунктах невозможно обеспечить подачу газа, электроэнергии, воды и интернета, поскольку у домов нет соответствующих документов. Без документов невозможно зарегистрироваться в качестве абонента, и в итоге граждане сталкиваются с трудностями.

Кроме того, остаются неурегулированными вопросы уплаты налогов и другие связанные с этим аспекты. Вероятно, с 2027 года процесс оформления документов на дома без правоустанавливающих документов будет еще больше ускорен.

В свое время из-за чьей-то халатности такие дома строились, для этого создавались условия. Сейчас эти дома уже существуют, граждане вложили в них средства. Поэтому их оформление крайне важно.

Процедура оформления документов уже несколько раз упрощалась. В частности, были созданы условия для оформления домов на основании документов, выданных еще в советский период. Тем не менее процесс легализации таких домов необходимо ускорить", - отметил депутат.