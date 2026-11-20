Международная коллаборация Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) провела наиболее точное на сегодняшний день измерение массы Млечного Пути. Согласно анализу, опубликованному на сервере препринтов arXiv, масса Галактики составляет 1,19 трлн солнечных масс, а погрешность измерения - всего около 11%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы на портале препринтов arXiv.

Чтобы оценить массу Галактики, астрономы отслеживают движение звезд и небольших галактик-спутников под действием ее гравитации: чем быстрее эти объекты движутся на заданном расстоянии, тем больше масса, необходимая для того, чтобы удержать их на месте. Предыдущие измерения показали, что большая часть массы Галактики не приходится на видимые звезды и газ, однако оценки сильно различались: модели вращения диска указывали на гораздо меньшую массу, чем исследования далеких объектов.

Чтобы решить эту проблему, команда DESI проанализировала более 10 тыс. далеких звезд, зафиксированных за первые три года наблюдений и находящихся на расстоянии от 30 до 310 тыс. световых лет от центра Галактики, а также данные об их движении по небу, полученные телескопом Gaia. Звезды относятся к двум типам старых светил, чья предсказуемая яркость делает их удобными маркерами расстояния.

Исследователи применили четыре разных подхода к моделированию обеих популяций, а для калибровки и объединения результатов сначала протестировали каждый метод на имитационных обзорах шести смоделированных галактик, каждая из которых рассматривалась с четырех разных точек.

В итоге анализ определил общую массу Млечного Пути, включая темную и обычную материю, в 1,19 трлн солнечных масс с погрешностью около 11%. Для материи в пределах 260 тыс. световых лет от центра Галактики погрешность снижается до примерно 8%. Этот относительно высокий результат может указывать на массивное протяженное гало, хотя и не разрешает полностью спор с теориями, которые выступают против него.

Результаты также проливают новый свет на структуру Галактики: все четыре метода предполагали идеально круглую галактику в устойчивом состоянии, однако имитационные тесты показывают, что будущим моделям следует допускать менее сферический и более гравитационно возмущенный Млечный Путь.

С наблюдениями еще более далеких звезд и дальнейшими измерениями Gaia команда надеется уточнить оценки массы внешнего гало. Наблюдения DESI скоро станут общедоступными, что откроет путь новой волне независимых анализов.