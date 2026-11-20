https://news.day.az/politics/1875755.html Улицы Ханоя украшены флагами Азербайджана - ВИДЕО В связи с визитом Президента Ильхама Алиева во Вьетнам улицы Ханоя украсили флагами Азербайджана. Day.Az представляет кадры из Ханоя:
Улицы Ханоя украшены флагами Азербайджана - ВИДЕО
В связи с визитом Президента Ильхама Алиева во Вьетнам улицы Ханоя украсили флагами Азербайджана.
Day.Az представляет кадры из Ханоя:
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