В Грузии 22 ноября объявлено днем траура в связи с гибелью шести человек при взрыве в жилом доме в Тбилиси. Трагедия произошла накануне.

Как передает Day.Az, соответствующее решение приняло правительство страны.

В день траура на всей территории Грузии государственные флаги будут приспущены в память о погибших.

По имеющейся информации, в результате взрыва пострадали еще четыре человека. Из семи человек, оказавшихся под завалами, спасти удалось только одного - трехлетнего ребенка.

Среди шести погибших - три женщины, один мужчина и двое детей.

Напомним, что мощный взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в Тбилиси. В результате частичного обрушения здания под завалами оказались люди.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать неисправность газового обогревателя.