Ссылки на Декларацию о независимости Армении, размещенные на официальных сайтах президента страны и Конституционного суда, не открываются.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что в тексте Конституции Армении, опубликованном на сайтах обоих государственных органов, имеется активная ссылка на Декларацию о независимости. Однако при попытке перейти по ней пользователи сталкиваются с ошибкой 404.

Обе ссылки ведут на официальный сайт парламента Армении, однако соответствующая страница там отсутствует, в результате чего доступ к документу невозможен.

Официальных разъяснений о том, связано ли это с техническим сбоем в связи с обновлением сайта парламента или является преднамеренным решением, пока не поступало.

Напомним, что в преамбуле Конституции Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости, принятую 23 августа 1990 года. В документе также закреплено положение, которое рассматривается как содержащее территориальные претензии Армении к Азербайджану.

Исключение ссылки на этот документ из новой Конституции Армении может устранить одно из главных препятствий на пути к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном.