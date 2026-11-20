20 ноября - годовщина одного из самых трагических событий в истории независимого Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 35 лет назад, 20 ноября 1991 года, в результате обстрела армянскими вооруженными формированиями военного вертолета Ми-8 номер 72 близ села Гаракенд Ходжавендского района погибли члены экипажа и пассажиры, в том числе видные представители государства и правительства Азербайджана, а также наблюдатели из России и Казахстана.

Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в скалу, а через несколько дней подтвердился факт, что он был сбит.

И по прошествии 35 лет со дня трагедии ряд обстоятельств произошедшего до сих пор остается невыясненным.

Этот террористический акт в очередной раз продемонстрировал сущность армянских сепаратистов. По данному факту в 1991 году Военной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело, расследование которого впоследствии было поручено Республиканской Прокуратуре. В связи с тем, что территория, на которой произошел террористический акт, в тот период находилась под оккупацией, расследование уголовного дела было приостановлено.

В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных 19-20 сентября 2023 года, на всей территории Азербайджана был восстановлен конституционный строй. Село Гаракенд освобождено от вражеской оккупации. 15 октября 2023 года победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в Ходжавендском районе.