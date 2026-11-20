Автор: академик Асаф Гаджиев,

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества

Будущее - в настоящем, но будущее - и в прошлом.

Это мы создаем его. Если оно плохо, в этом наша вина.

Цицерон.

Дорогие читатели, эта статья является продолжением двух опубликованных ранее статей в Day.Az 30.10.2026 https://news.day.az/society/1870803.html и 11.11.2026 https://news.day.az/politics/1873598.html.

Что же вынудило меня продолжить эти публикации и написать третью статью? Две опубликованные ранее статьи за короткое время прочитали около 20.000 человек, за что я читателям очень благодарен. Я получил много откликов и читатели обращаются ко мне с одним вопросом, как же остановить процесс уничтожения нашей науки и поставить науку на нужные рельсы? Я постараюсь описать мое видение возникшей ситуации и что необходимо предпринять. Первый вопрос, который возникает - почему все это происходит и что плохого сделала наука в Азербайджане, что несведущие люди так методично ее уничтожают?

На этот вопрос у меня, к сожалению, ответа нет, хотя от людей, далеких от науки, можно все ожидать. Наверное, еще в памяти многих людей остаются такие псевдоученые, как Трофим Лысенко, Исай Презент и др. В советских журналах (например, Вопросы философии) в 50-х годах прошлого века печатались статьи, громившие кибернетику и генетику как буржуазные науки. Именно благодаря истинным ученым, как генетики Н.Вавилов, С.Четвериков, Г.Кольцов и др., была спасена генетика, а выдающиеся математики и инженеры А.Ляпунов, С.Соболев, А.Берг, В.Глушков, А.Китов и др. спасли кибернетику от уничтожения, хотя развитие генетики и кибернетики в СССР благодаря лжеученым было отброшено на долгие десятилетия назад. Кстати, хочу подчеркнуть, что люди боровшиеся против лжеученых не были менеджерами, а были настоящими учеными, признанными на международной арене. Неужели в XXI веке в Азербайджане мы столкнемся с таким волюнтаризмом в науке? Что же происходит в нашей стране с наукой? Малообразованные люди, напечатавшие несколько статей, а может и больше, во второстепенных журналах, становятся во главе научно-иследовательских институтов. Этих людей никто не знает в научном мире. Урон, который отразится на развитии нашей страны мы почувствуем позже.

Известный поэт-писатель Расул Гамзатов в своем замечательном произведении "Мой Дагестан" высказал знаменитое изречение "Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки". Действительно, мы стреляем сегодня из пистолета по нашим прошлым достижениям в науке, но скоро будущее будет палить в нас из пушек. Естественно, что с возрастом человек становится более консервативным, но в науке опыт ученого имеет важное значение. Нельзя огульно избавляться от ученых, ссылаясь на то, что они достигли скажем 65 или 70-летнего возраста и бросать их на свалку истории. Азербайджан является родиной таких выдающихся ученых как Лев Ландау, Юсиф Мамедалиев, Лютфизаде, Керим Керимов и др. Перед их памятью нам должно быть стыдно, что происходит у нас с наукой. Не ученых среди менеджеров надо искать, а менеджеров среди известных ученых. Практика показывает, что как правило известные ученые бывают хорошими научными менеджерами. Обратимся к международным примерам. Ректор выдающегося Гарвардского университета, известный ученый Алан Гарбер, был назначен на эту должность, когда ему было 69 лет. Сейчас ему 71 год и никто не поднимает вопрос, что ему надо уходить. Президент знаменитой Лондонской Школы Экономики - Ларри Крамер был избран на эту должность в возрасте 67 лет, ему сейчас 69 лет, и никто не ставит вопрос об его уходе. Ректор МГУ им.М.В.Ломоносова, академик В.А.Садовничий, крупный математик, ему сейчас 87 лет и он продолжает активно работать, прославляя МГУ им.М.В.Ломоносова. Выдающийся ученый, президент Украинской Академии наук, Б.Е.Патон, оставался в должности президента до 100 летнего возраста и прославил Украинскую Академию на весь мир. Академик Акиф Ализаде был одним из лучших президентов Национальной Академии наук Азербайджана и был избран на эту должность когда ему было около 80 лет и прерасно проработал на этой должности 6 лет. Президенту известного в мире Империал Колледж Лондон Хью Бреди 66 лет. Можно привести другие примеры и никто этим людям не говорит, что вам уже за 65 и пора уходить. Конечно, надо дать дорогу молодым ученым, но надо это делать разумно. В первую очередь молодежь должна показать себя своими научными результатами и только после этого двигать их вперед. Я уверен, что наши известные ученые готовы помочь в этом. Лица, ответственные за развитие науки в Азербайджане, не стыдясь говорят о том, что необходимо в науке руководителями назначать менеджеров, да еще ссылаются на международный опыт. Назовите мне хоть один мало-мальский известный исследовательский институт, где наукой управляют менеджеры. Это говорит о неграмотном подходе к науке или о неосведомленности этих людей.

Никто не возражает против менеджеров, но их надо выбирать из среды ученых. Руководители научных подразделений в первую очередь должны быть учеными, а потом менеджерами. Такой подход не только показывает неуважение к науке, но неуважение к нашему государству. Неужели указанных выше примеров и других примеров, приведенных в предыдущих статьях недостаточно, чтобы изменилась политика в области науки. Возникает другой вопрос, лица которые назначаются на руководящие должности в научных подразделенииях за всю свою жизнь, не проявили себя в науке. Интересно, когда же они стали способными менеджерами и кто и как оценил их деятельность? Менеджерству также необходимо учиться, это отдельная область. Интересно, где же они обучались менеджерству? Налицо здесь протекция и прочие нежелательные явления. Все это приведет к уничтожению того, чего мы добились за долгие годы, что несомненно отразится на развитии нашего государства. Всякое развитое государство имеет развитую науку и ноборот. За примерами далеко ходить не надо. США, Австрия, Великобритания, Германия, Щвейцария, Швеция, Япония и этот список можно продолжить. Это развитые страны с развитой наукой. Посмотрите на количество Нобелевских лауреатов в этих странах, их большое количество и эти страны гордятся ими. Именно благодаря развитию науки в этих странах они достигли таких высот.

В Азербайджане новые руководители, занимающие руководящие должности в научной сфере, меняют названия научных структур (причем делают это неграмотно) и при этом заявляют о проведении современных реформ. Я не удивлюсь, если завтра подразделения, занимающиеся изучением лазарей, назовут отделением по изучению всюду проникающих лучей, как это было сделано в других институтах. Я писал об этом подробно в предыдущей статье.

Я постараюсь изложить сво видение ситуации и рассказать о том, что необходимо предпринять. В Азербайджане есть закон о науке, принятый Милли Меджлисом и подписанный господином Президентом Ильхамом Алиевым. В законе о науке четко сформулировано, что Национальная Академия наук является головной организацией в вопросах науки. Поэтому, согласно закону, изменения названий научно-исследовательских подразделений, самих научно-исследовательских институтов, назначения директоров, должны согласовываться (не назначаться) с Национальной Академией наук. Здесь не должно быть места волюнтаризму. Например, при Национальной Академии наук имеется терминологический комитет, который контролирует по всей нашей стране принятие новых терминов, опубликование словарей и прочее, и без разрешения этого комитета невозможно опубликовать любую литературу по терминологии, и это очень правильно.

Поэтому пришла пора создать структуру при Национальной Академии наук Азербайджана, которая будет контролировать всякие изменения названий в научно-исследовательских институтах. Только необходимо, чтобы в такие структуры входили наши известные, опытные ученые, а не менеджеры с улицы. Чтобы наука развивалась эффективно, необходимо использовать опыт наших известных ученых, а не отбрасывать их на свалку истории.

В заключение, возвращаясь к эпиграфу, вынесенному под заголовком статьи, хочу сказать, что наше будущее зависит от прошлого и нельзя пренебрегать им, чтобы потом будущее не палило по нам из пушек.