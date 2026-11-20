Музыка трогает в душе самые тонкие струны, без слов рассказывая о радости, светлой грусти, тревоге... Она то погружает тебя во внутреннюю тишину, где ты можешь услышать собственное "я" или в невесомых, словно крылья бабочки или журчание ручейка, пассажах, вдруг дарит искрящийся весельем и энергией мир, в котором хочется любви, добра, праздника и сопричастности всему прекрасному.

Вся гамма эмоций и чувств, которую Людвиг ван Бетховен и Ференц Лист вложили в свои произведения, прозвучала со сцены Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в исполнении молодых талантливых пианистов Фарида Гусейнова и Али Велиева. Вместе с солистами выступил ведущий симфонический коллектив страны - Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Чтобы музыка оставалась живой, ее должны исполнять. И так приятно было видеть молодых людей, для которых классическая музыка сегодня является одним из главных ориентиров в жизни. А ведь профессиональный пианист - это не только талант, но нелегкий труд, многие часы, проведенные за инструментом. И как ценно, что музыка великих мастеров продолжает жить в исполнении молодых пианистов - тех, кому в будущем предстоит передать следующим поколениям любовь к классике.

В преддверии концерта чувствовалось легкое волнение и воодушевление, как среди участников, так и их родных - в зале и за кулисами.

О том, как они настраиваются на сцену, какую музыку любят и о чем мечтают в профессии, нам рассказали сами пианисты - Фарид Гусейнов и Али Велиев.

Фарид Гусейнов: "Перед выступлением у меня скорее чувство ответственности, чем волнение"

Фарид признался, что перед выступлениями любит побыть один, чтобы сосредоточиться и настроиться на исполнение. Каких-то особых ритуалов у него нет, но такая возможность собраться с мыслями для него важна.

"Честно говоря, перед выступлением у меня чаще бывает не волнение, а чувство ответственности. Особенно в этот раз, перед исполнением Первого концерта Бетховена.Он довольно сложный, и при исполнении с оркестром важно учитывать не только свою партию, но и ансамблевое звучание. Ответственность здесь на первом месте", - сказал пианист.

Фарид вырос в музыкальной семье. Он - правнук великого ханенде Хана Шушинского, чье имя навсегда вписано в историю музыкального наследия Азербайджана. Возможно, именно эта связь с богатыми музыкальными традициями семьи с ранних лет пробудила в нем ранний интерес к музыке. С детства Фарид посещал концерты и выступления, постепенно приобщаясь к миру классической музыки. Однако, говоря о людях, сыгравших ключевую роль в его профессиональном становлении, он прежде всего выделил своего педагога по специальности Мамеда Кулиева, профессора Бакинской музыкальной академии. По словам Фарида, педагог действительно очень многое сделал для его развития.

Выступать перед публикой ему уже доводилось в Бакинской музыкальной академии и на сцене Зала камерной и органной музыки. Однако нынешний концерт стал для него первым выступлением в Азербайджанской государственной академической филармонии и первым опытом игры с симфоническим оркестром.

Фарид рассказал, что программу нынешнего концерта они подбирали вместе с Али Велиевым, стараясь найти произведения, которые хорошо сочетаются друг с другом.

"Мы с Али вместе составляли программу и решили соединить классику и романтизм. Мы и в дальнейшем собираемся создавать разные программы", - поделился Фарид.

Пианист также поблагодарил оркестр, руководство филармонии и организаторов проекта "Новые имена" за поддержку молодых музыкантов и возможность выступать на большой сцене.

Отдельно мы поговорили об азербайджанской музыке. Фарид рассказал, что исполняет произведения отечественных композиторов, в частности Фикрета Амирова, Кара Караева, Рауфа Гаджиева и других. По его словам, он с большим интересом относится к национальной музыке и хотел бы популяризировать ее за рубежом.

На вопрос о любимом композиторе, Фарид ответил, что ему трудно выделить кого-то одного. Он считает, что каждый из великих мастеров по-своему гениален, а музыкальные предпочтения могут меняться. Среди композиторов, чьи произведения он особенно любит исполнять, пианист назвал Баха, Бетховена, Брамса, Рахманинова и Шопена.

Али Велиев: "Лист - номер один в моем сердце"

Али Велиев, несмотря на молодость, держится на сцене с уверенностью опытного артиста и признается, что сценическое волнение ему практически незнакомо. Выступать он начал еще в первом классе, и за плечами пианиста уже немалый концертный опыт. Ему доводилось играть на разных сценах не только в Азербайджане, но и за рубежом - в Польше, Санкт-Петербурге и Вильнюсе.

Говоря о своих музыкальных предпочтениях, Али без колебаний назвал имя Ференца Листа.

"Лист - номер один в моем сердце", - сказал пианист.

Особое восхищение у Али вызывает венгерский пианист Дьердь Цифра, чье исполнительское мастерство он считает поистине выдающимся. По мнению молодого пианиста, виртуозная, изумительная игра Дьердя Цифры, особенно его интерпретации произведений Листа, заслуживают большего внимания и признания. Али восхищает и особая связь между композитором и исполнителем, когда музыкант обращается к творчеству великого мастера, представляющего его родную страну.

"Я азербайджанец, я никакого отношения не имею к Венгрии, но мне приятно, когда музыкант исполняет произведения композитора своей родины", - поделился Али.

К музыке он пришел благодаря маме, которая однажды привела его в музыкальную школу. Однако интерес к занятиям довольно быстро перерос в собственное осознанное увлечение. Примерно в шестилетнем возрасте Али понял, что музыка - это именно то, чем ему хочется заниматься: "Это был лично мой выбор. И я пока не пожалел об этом".

Среди ближайших планов Али - продолжение музыкального образования за рубежом. Особенно его привлекает Венгрия. Молодой музыкант мечтает поступить в Музыкальную академию имени Ференца Листа в Будапеште.

"Очень хочется попасть в Музыкальную академию Ференца Листа в Будапеште. Ну, а там уже дальше, как уготовано судьбой", - с улыбкой сказал Али.

За кулисами молодые пианисты делились своими музыкальными пристрастиями и творческими планами, а на сцене им предстояло рассказать о себе языком музыки. Программу вечера символично объединили два "Первых" фортепианных концерта разных эпох.

Вечер открыл концерт Людвига ван Бетховена для фортепиано с оркестром № 1 до мажор. Юношеский дерзкий задор и энергия первой и третьей части концерта контрастируют с тонкой, проникновенной лирикой второй. Этот концерт композитор написал, чтобы покорить венскую публику и он требует блестящей пианистической подготовки - стремительные пассажи, арпеджио, октавы... Фарид Гусейнов, играя вечером для бакинского зрителя, не просто справился со сложной технической стороной концерта, но и покорил своим мягким певучим звуком, придававшим звучанию глубину, а виртуозным пассажам - легкость.

Вслед за венским классиком прозвучал Концерт № 1 ми-бемоль мажор Ференца Листа- один из самых эффектных романтических концертов, в котором оркестр становится полноценным участником музыкальной драматургии. Двадцать минут романтизма - громовые октавы, каскады пассажей, сменяющиеся всплесками нежной кантилены. В исполнении Али Велиева, участника и лауреата республиканских и международных конкурсов, концерт прозвучал виртуозно, уверенно и очень артистично. Особенно впечатлила заключительная часть, в которой пианист продемонстрировал не только техническое мастерство, но и яркую сценическую харизму, чуть напомнившую артистическую манеру самого Ференца Листа.

Публика искренне поддержала молодых музыкантов и отблагодарила их продолжительными аплодисментами и восторженными возгласами "Браво!"