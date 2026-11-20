Упрощение пограничных процедур, расширение использования цифровых транспортных документов и укрепление межгосударственного сотрудничества необходимы для более эффективного использования потенциала Среднего коридора, ускорения грузоперевозок и развития международной торговли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

Согласно информации, генеральный секретарь IRU Хабиб Турки принял участие в ряде мероприятий высокого уровня, организованных в Бангкоке Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН).

Выступая на Пятой конференции министров транспорта, он подчеркнул, что эффективность транспортных коридоров зависит не только от развития автомобильных дорог и другой физической инфраструктуры, но и от надлежащей организации пограничных процедур.

"Торговля становится более эффективной, когда границы функционируют должным образом. Когда работа границ улучшается, расширяются возможности для торговли и развития", - заявил Х. Турки.

Генеральный секретарь IRU отметил необходимость увеличения инвестиций в упрощение процедур торговли, гармонизации пограничных формальностей и расширения использования цифровых транспортных документов.

По его словам, растущее значение Среднего коридора повышает актуальность развития альтернативных торговых маршрутов. Однако для полного раскрытия его потенциала необходимо устранить препятствия на границах и повысить эффективность перевозок.

В этом контексте была отмечена значимость международной системы МДП (TIR), внедренной IRU. По данным организации, ее применение позволяет сократить время пересечения границ до 92 процентов, а транспортные расходы - до 50 процентов. Кроме того, цифровые инструменты eTIR и eCMR упрощают оформление документов, сокращают бумажный документооборот и повышают предсказуемость цепочек поставок.

Значение транспортных коридоров для стран, не имеющих выхода к морю

Х. Турки также выступил на другом мероприятии, организованном совместно ЭСКАТО ООН и Организацией экономического сотрудничества (ОЭС). Он обратил внимание на роль автомобильного транспорта в реализации Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2024-2034 годы.

Он отметил, что для 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, эффективные системы автомобильных перевозок и транзита являются одним из основных инструментов обеспечения доступа к морским портам, международным рынкам и экономическим возможностям.

Вместе с тем задержки на границах, сложные процедуры и недостаточная эффективность транспортных коридоров по-прежнему препятствуют развитию торговли и экономики.

"Каждый час, сэкономленный на границе, означает снижение затрат, повышение конкурентоспособности и расширение доступа к рынкам", - подчеркнул генеральный секретарь IRU.

По его словам, более широкое применение международных транспортных конвенций и укрепление регионального сотрудничества могут помочь странам превратить географические ограничения в экономические преимущества.

Обсуждено сотрудничество с Турцией и международными организациями

В рамках мероприятий Х. Турки также встретился с заместителем министра транспорта Турции Дурмушем Унюваром и генеральным директором министерства Бураком Айканом.

Стороны обсудили экономические последствия препятствий в транспортных коридорах, в частности ограничения, связанные с визами и разрешениями, а также взаимодействие в рамках Группы высокого уровня Генерального секретаря ООН по вопросам свободы транзита и предстоящее председательство Турции на саммите Международного транспортного форума (ITF).

На встрече с генеральным секретарем ОЭС, послом Асадом М. Ханом основное внимание было уделено запуску торговых и транспортных коридоров, упрощению процедур торговли и созданию трансграничных торговых зон для укрепления региональной экономической интеграции.

Кроме того, состоялся обмен мнениями с представителями ITF и Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по вопросам подготовки к предстоящему саммиту ITF и заседанию Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН.

В IRU отметили, что продолжат взаимодействие с правительствами и международными партнерами для воплощения инициатив по развитию региональных транспортных связей в конкретные результаты, а также повышения эффективности перевозок на пограничных пунктах пропуска и вдоль транспортных маршрутов.