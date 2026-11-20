Компания Green Energy Corridor Power Company (GECO) обсудила реализацию проекта энергетического коридора через Черное море на 15-м Бухарестском форуме.

Как говорится в информации GECO, генеральный директор компании Юсиф Гаибов и член ее правления Флорин Станчу приняли участие в панельной дискуссии "Создание и обеспечение безопасности Черного моря: критическая энергетическая инфраструктура для стратегического региона", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие состоялось 19 ноября в здании парламента Румынии. Форум был организован Румынским институтом Aspen и Германским фондом Маршалла США под высоким патронажем президента Румынии.

"В ходе дискуссии Юсиф Гаибов отметил, что Каспийский и Черноморский регионы стремительно превращаются в центры развития подводных энергетических и телекоммуникационных кабелей, портовой инфраструктуры и морской энергетики.

В этом контексте он выделил проект Green Energy Corridor, предусматривающий строительство высоковольтной линии постоянного тока (HVDC), которая свяжет Азербайджан и Грузию с Румынией и Венгрией через Черное море. Запуск первого соединения запланирован на 2032 год.

Генеральный директор GECO также рассказал об основных условиях реализации инфраструктурных проектов такого масштаба. Среди них он назвал привлечение финансирования, регулирование трансграничного сотрудничества, развитие цепочек поставок, а также обеспечение безопасности и устойчивости подводной инфраструктуры уже на этапе проектирования", - говорится в сообщении компании.

В панельной дискуссии также приняли участие начальник штаба Военно-морских сил Румынии вице-адмирал Михай Панайт, государственный секретарь Министерства энергетики Румынии Мариус Поша, представитель Meridiam Давид Дельгадо-Ромеро, представитель OMV Petrom Александру Максимеску и Флорин Станчу, представляющий Transelectrica - одного из акционеров GECO.

Отметим, что "Зеленый энергетический коридор Каспийское море - Черное море - Европа" - это трансграничный проект по передаче электроэнергии с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Он был учрежден в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного 17 декабря 2022 года в Бухаресте при участии Европейской комиссии.

Проект предусматривает создание коридора общей мощностью 3,9 гигаватта (ГВт), который будет состоять из трех линий мощностью по 1,3 ГВт каждая.

Разработкой проекта занимается зарегистрированная в Бухаресте совместная компания Green Energy Corridor Power Company (GECO), учрежденная национальными операторами электросетей четырех стран.

Каждому из акционеров - азербайджанской AzerEnerji, грузинской Georgian State Electrosystem, румынской Transelectrica и венгерской MVM - принадлежит по 25 процентов компании.

Проект включен в Десятилетний план развития сети (TYNDP) Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) на 2026 год под номерами 1248 и 1244.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 22 миллиарда евро. Из этой суммы 14,3 миллиарда евро приходится на систему передачи электроэнергии, а 7,8 миллиарда евро - на строительство генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что к 2040 году проект выйдет на полную пропускную способность.

Результаты технико-экономического обоснования проекта были представлены в Баку 22 октября 2026 года.