https://news.day.az/society/1875774.html Меняются правила проведения конкурсов Совета по медиа и вещанию Стали известны изменения в правилах проведения конкурсов Совета по медиа и вещанию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Совет по медиа и вещанию, нововведения касаются как конкурса для отдельных журналистов, так и конкурсов для субъектов печатных и онлайн-медиа. Ознакомиться с обновленными правилами можно по ссылке.
Меняются правила проведения конкурсов Совета по медиа и вещанию
Стали известны изменения в правилах проведения конкурсов Совета по медиа и вещанию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Совет по медиа и вещанию, нововведения касаются как конкурса для отдельных журналистов, так и конкурсов для субъектов печатных и онлайн-медиа.
Ознакомиться с обновленными правилами можно по ссылке.
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