Стали известны изменения в правилах проведения конкурсов Совета по медиа и вещанию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Совет по медиа и вещанию, нововведения касаются как конкурса для отдельных журналистов, так и конкурсов для субъектов печатных и онлайн-медиа.

Ознакомиться с обновленными правилами можно по ссылке.