Вчера в Ясамальском районе Баку произошел инцидент с признаками хулиганства.

Как сообщает Day.Az, неизвестный мужчина потребовал от водителя автобуса с государственным регистрационным номером 99-JP-013, следовавшего по регулярному маршруту №65, остановить транспортное средство вне остановки.

Водитель объяснил ему, что остановит автобус на следующей остановке, однако мужчина продолжил настойчиво требовать остановки, ведя себя агрессивно и демонстрируя явное неуважение к окружающим.

В результате он повредил установленное в салоне автобуса электронное платежное оборудование, принадлежащее Агентству наземного транспорта Азербайджана (AYNA), а затем ударом ноги разбил стекло передней двери автобуса и скрылся с места происшествия.

Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения, установленной в салоне автобуса.

Информация о случившемся поступила на горячую линию полиции "102". По факту принимаются соответствующие меры.

Позднее в полиции установили личность мужчины, совершившего противоправные действия. Принимаются меры для его задержания.

Представлены видеокадры инцидента.