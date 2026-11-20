Правительство Таджикистана обнулило импортные таможенные пошлины на бензин, дизельное топливо, сжиженный газ и другие нефтепродукты, ввозимые из стран, не входящих в зону свободной торговли СНГ. Решение будет действовать до конца 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Asia-Plus, это позволит импортировать топливо из Ирана, Туркменистана и Азербайджана на льготных условиях.

Соответствующее постановление №744 было принято 10 ноября и опубликовано 13 ноября в официальной газете "Джумхурият".

Нулевая ставка таможенной пошлины будет действовать до 31 декабря и распространяется на нефтепродукты и нефтяные газы, в том числе сжиженный газ. При этом сырая нефть под действие данного решения не подпадает.