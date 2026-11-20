https://news.day.az/azerinews/1875781.html Azərbaycanda tezliklə Vyetnamın səfirliyi açılacaq Azərbaycanda tezliklə Vyetnamın səfirliyi açılacaq. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Vyetnam Sosialist Respublikasının Baş naziri Le Minh Hunq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşündə bildirib. Prezident İlham Əliyev Vyetnamın bu addımını yüksək qiymətləndirib.
Azərbaycanda tezliklə Vyetnamın səfirliyi açılacaq
Azərbaycanda tezliklə Vyetnamın səfirliyi açılacaq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Vyetnam Sosialist Respublikasının Baş naziri Le Minh Hunq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşündə bildirib.
Prezident İlham Əliyev Vyetnamın bu addımını yüksək qiymətləndirib.
Azərbaycanın Vyetnamda səfirliyinin uzun müddətdir fəaliyyət göstərdiyini deyən Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, diplomatik nümayəndəliklərin tam fəaliyyəti ikitərəfli əlaqələrin inkişafına ciddi təkan verəcək.
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